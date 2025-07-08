Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa £10 alennusta
Pullonlämmittimet, sterilointilaitteet
Kaikki sarjat
Philips Avent Sterilointilaite
Tuki
SCF293/00
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (1)
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
AventAluslevy suurelle korille
AventSterilointilaitteen suodatin
AventSterilointilaitteen pihdit
AventPieni sterilointilaitteen kori
AventTuttipullon tiivistelevy
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme