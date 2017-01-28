TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Steriloi myös matkoilla
  • Steriloi myös matkoilla

Philips AventMikroaaltosterilointipussit

SCF297/05

4.5
| (23) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Steriloi myös matkoilla
Philips Avent -mikrohöyrysterilointipussit ovat nopea, helppo ja tehokas tapa varmistaa tuttipullojen ja vauvanhoitotuotteiden steriiliys paikasta riippumatta. Pullot voi steriloida mikroaaltouunissa 90 sekunnissa.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Steriloi helposti ja nopeasti missä ja milloin tahansa

Steriloi myös matkoilla

  • Steriloi myös matkoilla

  • Hävittää 99,9 % bakteereista

  • Helppokäyttöinen

  • 5 pussia, yhteensä 100 käyttökertaa

Mikrohöyrysterilointi vain 90 sekunnissa

Mikrohöyrysterilointi vain 90 sekunnissa

Jokaista uudelleen käytettävää mikrohöyrysterilointipussia voi käyttää pullojen, rintapumppujen ja muiden vauvanhoitotuotteiden sterilointiin vain 90 sekunnissa*

Hävittää 99,9 %** bakteereista

Hävittää 99,9 %** bakteereista

Jokainen mikrohöyrysterilointipussi hävittää todistetusti 99,9 %** bakteereista.

Merkitse käytettyjen pussien valintaruutu

Merkitse käytettyjen pussien valintaruutu

Jokaisessa pussissa on valintaruutu. Merkitsemällä ruudun voit seurata helposti ja nopeasti, kuinka monta kertaa jokaista pussia on käytetty.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

23

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

2

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags

17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for moms on the move

Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Mikroaaltoteho >1 100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes ja Escherichia coli. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.

  3. Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus