2 vuoden takuu
Steriloi myös matkoilla
Hävittää 99,9 % bakteereista
Helppokäyttöinen
5 pussia, yhteensä 100 käyttökertaa
Jokaista uudelleen käytettävää mikrohöyrysterilointipussia voi käyttää pullojen, rintapumppujen ja muiden vauvanhoitotuotteiden sterilointiin vain 90 sekunnissa*
Jokainen mikrohöyrysterilointipussi hävittää todistetusti 99,9 %** bakteereista.
Jokaisessa pussissa on valintaruutu. Merkitsemällä ruudun voit seurata helposti ja nopeasti, kuinka monta kertaa jokaista pussia on käytetty.
4.5
5:stä
23
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags
Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags
Sabz
16/01/2017
United Kingdom
Great for moms on the move
Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF297/05 Microwave steriliser bags
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Mikroaaltoteho >1 100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes ja Escherichia coli. Testitulokset on toimittanut riippumaton testilaboratorio.
Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus