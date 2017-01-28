I was a little dubious of these bags at first, as I thought at first glance they would be fiddly to use. But have found that they are a great item to keep in the change bag for on the go. Much like the microwave steriliser, these bags are used for steam sterilising and therefore do not require tablets. All you need to do is add 60ml of water to the bag alongside your bottles/dummies/teethers etc. and pop it into the microwave for between 90secs and 5 minutes (depending on your microwave wattage). After leaving the bag to cool for 2 minutes, you take it out using the cool "safe corners" and drain the water via the vent. Each bag can sterilise upto three bottles, or a manual breast pump with each use, and can be used upto 20 times. Meaning each pack of 5 bags offers upto 100 uses. There's even a handy little number indicator on the back of the pack that you can use to tick off each time the bag is used, so you don't forget! These bags can be folded up quite small, so take up hardly any room in your change bag. A perfect solution for travelling or even days out, to save you have to carry a bulky steriliser, or alternatively taking multiple bottles with you just to last the trip. Although not what they were designed for, you could also use the bag as a container in order to do cold water sterilising if you prefer. At least it would mean that the water and sterilising fluid is contained safely within the bag, rather than in containers sitting on your worktop.