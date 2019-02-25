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  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa

Tuotanto lopetettu

Philips AventYksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu

SCF332/31

4.6
| (94) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa
Istu mukavassa asennossa eteenpäin nojaamatta samalla kun pehmeä hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Käytä hiljaista pumppua missä ja milloin tahansa, jopa paristoilla. Se on helppo asentaa, mukauttaa, käyttää ja puhdistaa.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Yksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu ja hierontatyyny

Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa

  • Käytä missä ja milloin tahansa

  • Mukana pehmeä hierontatyyny

  • Natural-pullo ja -tutti

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon tai säilytysastiaan, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin lypsäessäsi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous lypsämisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Valitse itsellesi mukavin tehoasetus

Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle parhaiten sopiva.

Pehmeä hierontatyyny

Pehmeä hierontatyyny

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

94

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

25/02/2019

Sverige

Sverige

Grymt bra bröstpump

Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

20/06/2018

Sverige

Sverige

Användarvänlig bröstpump

Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

18/06/2018

Sverige

Sverige

Grym bröstpump!

Skön mot bröstet, låter inte allt för mycket, enkel att använda och stt rengöra. Fick ut betydligt mycket mer med denna än med min handpump! Så bra att man man pumpa kopplad till väggen men också utan om man är på språng! Fin design, gör inte mycket om den ligger framme liksom :) jag rekomenderar den starkt!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Todistetusti mukava käyttää: 110 äitiä Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Venäjällä testasi tuotetta maaliskuussa 2016. Philips Avent sai käyttömukavuudesta arvosanan 8,6/10.

  2. Enemmän maitoa: riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että äidin stressitaso voi vaikuttaa maidontuloon. Katso www.philips.com/AVENT.

  3. Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.