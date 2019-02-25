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Tuotanto lopetettu
Käytä missä ja milloin tahansa
Mukana pehmeä hierontatyyny
Natural-pullo ja -tutti
Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon tai säilytysastiaan, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin lypsäessäsi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous lypsämisen aikana helpottavat maidon virtausta.
Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle parhaiten sopiva.
Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.
4.6
5:stä
94
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
AlexS
25/02/2019
Sverige
Grymt bra bröstpump
Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Loi91
20/06/2018
Sverige
Användarvänlig bröstpump
Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Rebeqq
18/06/2018
Sverige
Grym bröstpump!
Skön mot bröstet, låter inte allt för mycket, enkel att använda och stt rengöra. Fick ut betydligt mycket mer med denna än med min handpump! Så bra att man man pumpa kopplad till väggen men också utan om man är på språng! Fin design, gör inte mycket om den ligger framme liksom :) jag rekomenderar den starkt!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Todistetusti mukava käyttää: 110 äitiä Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Venäjällä testasi tuotetta maaliskuussa 2016. Philips Avent sai käyttömukavuudesta arvosanan 8,6/10.
Enemmän maitoa: riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että äidin stressitaso voi vaikuttaa maidontuloon. Katso www.philips.com/AVENT.
Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.