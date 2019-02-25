Mukavampi olo, enemmän maitoa*, milloin ja missä tahansa

Istu mukavassa asennossa eteenpäin nojaamatta samalla kun pehmeä hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Käytä hiljaista pumppua missä ja milloin tahansa, jopa paristoilla. Se on helppo asentaa, mukauttaa, käyttää ja puhdistaa.