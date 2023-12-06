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  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
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  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.7
| (308) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Antaa vauvan ihon hengittää
Rauhoittava ja hengittävä, suuret ilma-aukot. Yhdeksän kymmenestä vanhemmasta sanoo, että Philips Avent ultra air -tutit tuntuvat heidän vauvastaan mukavalta.** Tutti rauhoittaa vauvaa eri tilanteissa. Nyt 80-prosenttisesti kasvipohjainen.*
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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vauvan tukena hampaiden puhjetessa

Antaa vauvan ihon hengittää

  • Antaa vauvan ihon hengittää

  • Ei sisällä BPA:ta

  • 2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*

  • Erittäin tukeva tutti yli 18 kuukauden ikäisille

Vauvan iho pääsee hengittämään erittäin suurien ilmareikien kautta

Vauvan iho pääsee hengittämään erittäin suurien ilmareikien kautta

Ilmareiät antavat vauvan ihon hengittää, mikä rauhoittaa lasta entistäkin paremmin.

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.

Erittäin tukeva tutti hampaiden puhkeamisen avuksi

Erittäin tukeva tutti hampaiden puhkeamisen avuksi

Tuttimme on suunniteltu tukemaan kielen luonnollista toimintaa, mikä on tärkeää kasvavan lapsesi puheen terveellisen kehityksen kannalta. Erittäin tukeva tutti auttaa lastasi hampaiden puhkeamisen aikana. Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu jäljittelemään äidin rinnan tuntua.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

308

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

06/12/2023

Sverige

Sverige

Bra napp

Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen

Edut

Bra runt munnen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-06

05/12/2023

Sverige

Sverige

Nöjda barn,nöjdare föräldrar

Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.

Edut

Passformen

Haitat

Ingen nackdel.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

04/12/2023

Sverige

Sverige

Breathe Easy

I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.

Edut

The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.

Haitat

It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).

  2. Perustuu Yhdysvalloissa tehtyyn kuluttajatutkimukseen (2023, n=201).

  3. 2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).

  4. Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).

  5. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.