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  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää
  • Antaa vauvan ihon hengittää

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/30

4.7
| (343) Arviot | 99% suosittelee tätä tuotetta
Antaa vauvan ihon hengittää
Rauhoittava ja hengittävä, suuret ilma-aukot. Yhdeksän kymmenestä vanhemmasta sanoo, että Philips Avent ultra air -tutit tuntuvat heidän vauvastaan mukavalta.** Pimeässä hehkuva tutti on helppo löytää rauhoittamaan vauvaa. Nyt 80-prosenttisesti kasvipohjainen.*
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Helppo löytää pimeässä

Antaa vauvan ihon hengittää

  • Pimeässä hohtava nuppi

  • Ei sisällä BPA:ta

  • 2 tutin pakkaus, 80-prosenttisesti kasvipohjainen*

  • 6-18 kk

Vauvan iho pääsee hengittämään erittäin suurien ilmareikien kautta

Vauvan iho pääsee hengittämään erittäin suurien ilmareikien kautta

Ilmareiät antavat vauvan ihon hengittää, mikä rauhoittaa lasta entistäkin paremmin.

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Vauvojen suosima – tutin hyväksyntäprosentti 98 %

Teksturoidut silikonituttimme on suunniteltu imitoimaan äidin rinnan tuntua. Kysyimme vanhemmilta, mitä mieltä heidän pikkuisensa olivat niistä, ja keskimäärin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

343

Arviot

99%

suosittelee tätä tuotetta

1

12/12/2023

Sverige

Sverige

Bra form på både sugdelen och nappen

Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.

Edut

Bra form på sugdelen

Haitat

Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Napparna är så bra.

Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.

Edut

Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

11/12/2023

Sverige

Sverige

Det är fantastiska nappar

De syns i mörkret och är som allt annat från Philips helt fantastiska.

Edut

Bra kvalitet och lyser i mörkret så de är enkla att hitta på natten

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF376/18 nappattrapp

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kovat muoviosat pois lukien silikoninen tuttiosa (massatasapainoperiaate).

  2. Perustuu Yhdysvalloissa tehtyyn kuluttajatutkimukseen (2023, n=201).

  3. 2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi teksturoidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).

  4. Verrattuna tuttien tavanomaisiin sterilointitapoihin (keittämiseen).

  5. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.