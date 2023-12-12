Anatominen tutti tukee hampaiden luonnollista kehitystä

Anatomisesti muotoilluissa tuteissamme on pehmeää silikonia, joka tukee luonnollisia suun liikkeitä. Tämä edesauttaa hampaiden normaalia kehitystä. Ohut varsi on suunniteltu vähentämään kielen ja kitalaen välistä painetta. Oral Health Foundation on hyväksynyt Philips Avent ultra -tutit itsenäisesti. Koska ne on valmistettu kokonaan elintarvikelaatuisesta silikonista, ne ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin kumitutit (lateksiset) ja niissä ei ole ftalaatteja, BPA-, BPS- tai PVC-muovia tai polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä.