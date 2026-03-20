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Philips Avent Pacifier ultra air Nighttime
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SCF376/30
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Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?
Ovatko Philips Avent -tutit turvallisia hampaiden kehityksen kannalta?
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