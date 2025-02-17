SCF495/11
Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.
Puettava Philips Avent Natural Care -rintapumppu jättää kätesi vapaiksi tärkeämpiä asioita varten. Huomaamattomaksi ja läikkymättömäksi suunniteltu pumppu tarjoaa sairaalatason tehoa ja jäljittelee vauvasi luonnollista juomisrytmiä.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta.
Ensimmäinen puettava rintapumppumme yhdistää sairaalatason tehon kevyeen muotoiluun, joka sopii mukavasti rintaliivien sisään. Näin se kulkee mukana siellä, missä sinäkin. Pumppaa vaikka sohvalla, työpöydän ääressä tai iltapäiväkävelyllä – sinä päätät.
Monista muista puettavista pumpuista poiketen et joudu tinkimään suorituskyvystä, jotta saisit lisää liikkumisen vapautta. Moottorissamme on perinteisiä pumppuja muistuttava sairaalatason teho, mutta bonuksena pumpun voi pukea päälle. Ladattavan akun ansiosta voit jatkaa pumppaamista huomaamattomasti siellä missä oletkin.
Ensimmäinen puettava pumppumme on suunniteltu jäljittelemään vauvan luonnollista juomisrytmiä. Siksi se onkin jopa kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat puettavat rintapumput**. Vauva osaa kyllä juoda, joten suunnittelimme pumpun tukemaan sinua maidontulon optimoimisessa. Lisäksi se auttaa säästämään aikaasi tärkeämpiin asioihin.
Silikoninen SkinSense-rintasuoja tarjoaa tukea ja tekee laitteen käytöstä mukavampaa. Elintarvikelaatuisesta silikonista valmistettu suoja mukautuu hellävaraisesti rinnan muotoon hyödyntäen kehosi luonnollista lämpöä. Näin pumppaus sujuu aina miellyttävästi.
Läpinäkyvät kupit tukevat pumppausta alusta loppuun saakka. Niiden avulla voit tarkistaa helposti kuppien asennon ja maidon virtauksen. Sisäänrakennettu valo tarjoaa lisää näkyvyyttä myös yöaikaan.
Haluamme, että voit pumpata luottavaisin mielin. Siksi olemme varmistaneet, että rintapumppumme kerää jokaisen maitotipan talteen myös silloin kun liikut. Silikoniset rintasuojat luovat läikkymättömän tiivisteen rintojen ympärille, ja roiskesuojattu kansi estää maitoa päätymästä väärään paikkaan.
Kun pumppaus on ohi, helposti puhdistettavaksi suunniteltu laite on näppärä purkaa, pestä ja koota uudelleen. Kupit kestävät konepesun ja puhdistuksen sterilointilaitteella. Nauti nopeasta ja vaivattomasta puhdistuksesta joka kerta.
Saat parhaan hyödyn jokaisesta pumppauskerrasta 8 stimulointiteholla maidontulon käynnistämiseen ja 16 imuteholla maidon pumppaamiseen. Voit hienosäätää asetuksia käytön aikana, ja ohjausvalo auttaa näkemään vaihtoehdot myös pimeässä. Ja koska sopivin asetus tallennetaan automaattisesti, säädöt tarvitsee tehdä vain kerran.
Pumppaus sujuu helpoiten, kun rintasuoja on oikean kokoinen. Siksi valikoimassamme on useita sisäkekokoja, jotka sopivat 99 %:lle äideistä. Kaikki sisäkevaihtoehdot toimitetaan puettavan rintapumpun mukana. Nännien mittauskortti auttaa löytämään oikean koon nopeasti, jotta pumppaus voi alkaa.
Ei virtajohtoa ja luotettava akunkesto – täydellistä, kun kaipaat lisää liikkumisen vapautta. Täyteen ladattu akku riittää kymmeneen pumppauskertaan (15 min/kerta), joten voit pumpata kätevästi siellä, minne päivä sinut johdattaakin.
