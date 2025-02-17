Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa. Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa. Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Puettava Natural Care -rintapumppu

      SCF495/11

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

      Puettava Philips Avent Natural Care -rintapumppu jättää kätesi vapaiksi tärkeämpiä asioita varten. Huomaamattomaksi ja läikkymättömäksi suunniteltu pumppu tarjoaa sairaalatason tehoa ja jäljittelee vauvasi luonnollista juomisrytmiä.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Rintapumput

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Jäljittelee vauvasi juomisrytmiä

      • Sairaalatason pumppu jäljittelee vauvan juomisrytmiä
      • Läpinäkyvät kupit ja valaistu sisäosa
      • Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia
      • Sopii 99 prosentille kaikista äideistä
      • Ainutlaatuinen SkinSense-rintasuoja
      Pumppaa joustavasti missä tahansa

      Ensimmäinen puettava rintapumppumme yhdistää sairaalatason tehon kevyeen muotoiluun, joka sopii mukavasti rintaliivien sisään. Näin se kulkee mukana siellä, missä sinäkin. Pumppaa vaikka sohvalla, työpöydän ääressä tai iltapäiväkävelyllä – sinä päätät.

      Sairaalatason tehoa puettavassa muodossa

      Monista muista puettavista pumpuista poiketen et joudu tinkimään suorituskyvystä, jotta saisit lisää liikkumisen vapautta. Moottorissamme on perinteisiä pumppuja muistuttava sairaalatason teho, mutta bonuksena pumpun voi pukea päälle. Ladattavan akun ansiosta voit jatkaa pumppaamista huomaamattomasti siellä missä oletkin.

      Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen

      Ensimmäinen puettava pumppumme on suunniteltu jäljittelemään vauvan luonnollista juomisrytmiä. Siksi se onkin jopa kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat puettavat rintapumput**. Vauva osaa kyllä juoda, joten suunnittelimme pumpun tukemaan sinua maidontulon optimoimisessa. Lisäksi se auttaa säästämään aikaasi tärkeämpiin asioihin.

      Silikoninen rintasuoja mukautuu rintaasi

      Silikoninen SkinSense-rintasuoja tarjoaa tukea ja tekee laitteen käytöstä mukavampaa. Elintarvikelaatuisesta silikonista valmistettu suoja mukautuu hellävaraisesti rinnan muotoon hyödyntäen kehosi luonnollista lämpöä. Näin pumppaus sujuu aina miellyttävästi.

      Tarkista asento ja maidon virtaus helposti

      Läpinäkyvät kupit tukevat pumppausta alusta loppuun saakka. Niiden avulla voit tarkistaa helposti kuppien asennon ja maidon virtauksen. Sisäänrakennettu valo tarjoaa lisää näkyvyyttä myös yöaikaan.

      Läikkymätön tiiviste ja roiskesuojaus suojaavat myös liikkeessä

      Haluamme, että voit pumpata luottavaisin mielin. Siksi olemme varmistaneet, että rintapumppumme kerää jokaisen maitotipan talteen myös silloin kun liikut. Silikoniset rintasuojat luovat läikkymättömän tiivisteen rintojen ympärille, ja roiskesuojattu kansi estää maitoa päätymästä väärään paikkaan.

      Helppo puhdistaa ja koota uudelleen

      Kun pumppaus on ohi, helposti puhdistettavaksi suunniteltu laite on näppärä purkaa, pestä ja koota uudelleen. Kupit kestävät konepesun ja puhdistuksen sterilointilaitteella. Nauti nopeasta ja vaivattomasta puhdistuksesta joka kerta.

      Mukauta pumppauskokemusta

      Saat parhaan hyödyn jokaisesta pumppauskerrasta 8 stimulointiteholla maidontulon käynnistämiseen ja 16 imuteholla maidon pumppaamiseen. Voit hienosäätää asetuksia käytön aikana, ja ohjausvalo auttaa näkemään vaihtoehdot myös pimeässä. Ja koska sopivin asetus tallennetaan automaattisesti, säädöt tarvitsee tehdä vain kerran.

      Löydä juuri sopiva istuvuus

      Pumppaus sujuu helpoiten, kun rintasuoja on oikean kokoinen. Siksi valikoimassamme on useita sisäkekokoja, jotka sopivat 99 %:lle äideistä. Kaikki sisäkevaihtoehdot toimitetaan puettavan rintapumpun mukana. Nännien mittauskortti auttaa löytämään oikean koon nopeasti, jotta pumppaus voi alkaa.

      Akunkesto tukee liikkuvaa käyttöä

      Ei virtajohtoa ja luotettava akunkesto – täydellistä, kun kaipaat lisää liikkumisen vapautta. Täyteen ladattu akku riittää kymmeneen pumppauskertaan (15 min/kerta), joten voit pumpata kätevästi siellä, minne päivä sinut johdattaakin.

      Tekniset tiedot

      • Virta

        Lähde
        Ladattava akku / USB-C (ei sisällä sovitinta)

      • Materiaali

        Kalvo
        Nestemäinen silikoni
        Rintasuppilo
        Nestemäinen silikoni
        Kuppi, rintasuojan kansi
        Polypropeeni
        Venttiili
        Nestemäinen silikoni
        Sisäkkeet
        Nestemäinen silikoni

      • Sisältö

        Muki
        2
        Ladattava moottoriyksikkö
        2 kpl
        USB-C-kaapeli
        1 kpl
        Rintasuojan kansi
        2 kpl
        Nännien mittauskortti
        1 kpl
        Sisäke 19 mm
        2 kpl
        Rintasuoja (27 mm)
        2 kpl
        Sisäke 15 mm
        2 kpl
        Sisäke 17 mm
        2 kpl
        Sisäke 21 mm
        2 kpl
        Sisäke 24 mm
        2 kpl

      • Toiminnot

        Joustavuutta liikkua
        Kädet vapaiksi jättävä, puettava
        Mukautettavat asetukset
        • 16 imutehoa pumppaustilassa
        • 8 imutehoa stimulointitilassa
        Runko
        Mahdollistaa 10 pumppauskertaa
        Rintasuoja ja sisäkkeet
        Sopii 99 prosentille äideistä

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Tehokkuus viittaa tuotteen tekniseen suorituskykyyn.
      • *Viittaa pumpun imutiheyteen.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.