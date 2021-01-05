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Philips Avent SCF573/12 Classic+ baby bottle
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF573/12
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Käyttöopas
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Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
Onko Philips Avent -tuotteeni BPA- ja BPS-vapaa?
Mistä Philips Avent -tuttipullot ja niiden osat on valmistettu?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
AventTuttipullon kierrerengas
AventTuttipullon korkki