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  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKoliikkia ehkäisevä tutti

SCF631/27

4.2
| (15) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Philipsin koliikkia ehkäisevä tutti on suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen. Se ohjaa ilman pulloon eikä vauvan vatsaan. Tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan ja vähentävät näin ruokailun keskeytyksiä ja vatsavaivoja.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

  • 2 kpl

  • Vastasyntyneen tutti

  • Yli 0 kk

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

15

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2

22/01/2015

Danmark

Danmark

Perfekt amning.

Dette produkt har jeg anvendt til begge mine børn efter at have testet andre modeller. den er nem at rengøre og vedligeholde. og har barnet tænder holder den til de bidder i den. Vil klart anbefale dette produkt. Har ikke haft kolikbarn efter køb af dette produkt.

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Arvioitu tuote: SCF631/27 Antikolik-sut

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Arvioitu tuote: SCF631/27 Antikolik-sut

18/08/2020

France

France

Vahvistettu ostaja

Produit conforme.

Ce produit est l'original, et correspond exactement à ma recherche à un prix abordable. Merci.

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Arvioitu tuote: SCF631/27 Tétine Anti-colic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF631/27 Tétine Anti-colic

16/09/2016

España

España

Vahvistettu ostaja

Cumple la función anticolico

Va muy bien con las mamaderas, de muy buena calidad.

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Arvioitu tuote: SCF631/27 Tetina anticólicos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF631/27 Tetina anticólicos

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.

  2. Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.

  3. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.

  4. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan