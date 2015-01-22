2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kpl
Vastasyntyneen tutti
Yli 0 kk
Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.
Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*
Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.
4.2
5:stä
15
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
andersenpink
22/01/2015
Danmark
Perfekt amning.
Dette produkt har jeg anvendt til begge mine børn efter at have testet andre modeller. den er nem at rengøre og vedligeholde. og har barnet tænder holder den til de bidder i den. Vil klart anbefale dette produkt. Har ikke haft kolikbarn efter køb af dette produkt.
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Arvioitu tuote: SCF631/27 Antikolik-sut
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Arvioitu tuote: SCF631/27 Antikolik-sut
Titou66
18/08/2020
France
Vahvistettu ostaja
Produit conforme.
Ce produit est l'original, et correspond exactement à ma recherche à un prix abordable. Merci.
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Arvioitu tuote: SCF631/27 Tétine Anti-colic
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Arvioitu tuote: SCF631/27 Tétine Anti-colic
Gabyarg
16/09/2016
España
Vahvistettu ostaja
Cumple la función anticolico
Va muy bien con las mamaderas, de muy buena calidad.
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Arvioitu tuote: SCF631/27 Tetina anticólicos
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Arvioitu tuote: SCF631/27 Tetina anticólicos
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.
Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.
Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan