2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kpl
Keskinopean virtauksen tutti
Yli 3 kk
Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.
Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*
Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.
4.4
5:stä
13
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
EliMum
15/03/2012
United Kingdom
I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.
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Arvioitu tuote: SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Sofya
09/06/2020
France
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Super
[Employee of philipsglobal] Je ss tres satisfait pour mon achat Livraison très rapide Bien soigné
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF633/27 Tétine Anti-colic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF633/27 Tétine Anti-colic
ponney
27/07/2015
France
Excellent Produit
Tétine résistante, souple. Aucune régurgitation, facile d'entretien. Bébé adhère très bien a ces tétines.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF633/27 Tétine Anti-colic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF633/27 Tétine Anti-colic
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.
Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.
Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan