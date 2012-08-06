2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kpl
Nopean virtauksen tutti
Yli 6 kk
Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.
Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*
Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.
4.6
5:stä
46
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Archna
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Pisetzky
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Bensmum
01/08/2012
United Kingdom
This was a great follow on teat from breast-feeding
I started bottle feeding my baby using these teats from 4 months, combined with breast-feeding. At the time it was the only teat he'd accept, having tried several. I went to feeding him solely using these teats from 6 months without any problems.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.
Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.
Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan