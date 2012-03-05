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  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKoliikkia ehkäisevä tutti

SCF635/27

2.8
| (45) Arviot
Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Philipsin koliikkia ehkäisevä tutti on suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen. Se ohjaa ilman pulloon eikä vauvan vatsaan. Tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan ja vähentävät näin ruokailun keskeytyksiä ja vatsavaivoja.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

  • 2 kpl

  • Säädettävän virtauksen tutti

  • Yli 3 kk

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.8

5:stä

45

Arviot

05/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for thicker liquids

This is great for thicker liquids, not regular formula I guess.

Arvioitu tuote: SCF635/27 Anti-colic teat

Arvioitu tuote: SCF635/27 Anti-colic teat

04/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent

reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF635/27 Anti-colic teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF635/27 Anti-colic teat

04/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent

reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF635/27 Anti-colic teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF635/27 Anti-colic teat

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.

  2. Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.

  3. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.

  4. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan