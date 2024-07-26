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  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKoliikkia ehkäisevä tutti

SCF636/27

3.9
| (34) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Philipsin koliikkia ehkäisevä tutti on suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen. Se ohjaa ilman pulloon eikä vauvan vatsaan. Tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan ja vähentävät näin ruokailun keskeytyksiä ja vatsavaivoja.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

  • 2 kappaletta

  • Velliruokintavirtaus

  • Yli 6 kk

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

34

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

26/07/2024

Nederland

Nederland

Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!

Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!

Edut

Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp

Haitat

Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)

Arvioitu tuote: SCF636/27 Anti-colic-speen

Arvioitu tuote: SCF636/27 Anti-colic-speen

09/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne fles

Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF636/27 Anti-colic-speen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF636/27 Anti-colic-speen

09/11/2021

Nederland

Nederland

Speen werkt uitstekend

De speen doet wat het moet doen. Echt aanzienlijk minder last van lucht waardoor krampjes en reflux niet meer voorkomen. Boeren nog wel maar duidelijk stukken minder. Deze speen heeft echter wel een te grote opening. Is echt meer voor de dikkere substanties. Maar dan zijn er gelukkig wel andere maten verkrijgbaar.

Edut

Aanzienlijk minder lucht (geen krampjes, reflux)

Haitat

Grote opening echt voor dikkere substanties

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF636/27 Anti-colic-speen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF636/27 Anti-colic-speen

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.

  2. Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman päätymistä vatsaan.

  3. Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus ja levottomuus.

  4. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan