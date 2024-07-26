Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Philipsin koliikkia ehkäisevä tutti on suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen. Se ohjaa ilman pulloon eikä vauvan vatsaan. Tutin uurteet estävät sen painumisen kasaan ja vähentävät näin ruokailun keskeytyksiä ja vatsavaivoja.