2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF646/17
1 pullo
330 ml
Säädettävän virtauksen tutti
Yli 3 kk
Nesteen virtausta tutista voi säädellä siinä olevan loven avulla. Muuta virtausta kääntämällä pulloa siten, että merkintä I, II tai III on vauvan nenän kohdalla
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu
Avent Airflex -tuttipullossa on ainutlaatuinen Airflex-venttiilitutti, joka tukee vauvan luonnollista syömistapaa.
3.9
5:stä
13
Arviot
Bana88
02/01/2019
Deutschland
Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften
Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic
MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.