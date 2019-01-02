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Tuotanto lopetettu

Philips Avent AirflexClassic-tuttipullo

SCF646/17

3.9
| (13) Arviot
Terveellistä syöttämistä varten
Philips Avent Airflex -tuttipullossa on ainutlaatuinen Avent Airflex -tutti, joka edistää oikeaa syöntitapaa aktiivisesti ja toimii vauvan luontaisen syömisrytmin mukaan. Airflex-tutti helpottaa vieroitusta rinnasta pulloon.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia

Terveellistä syöttämistä varten

  • 1 pullo

  • 330 ml

  • Säädettävän virtauksen tutti

  • Yli 3 kk

Säädettävän virtauksen vellitutti

Säädettävän virtauksen vellitutti

Nesteen virtausta tutista voi säädellä siinä olevan loven avulla. Muuta virtausta kääntämällä pulloa siten, että merkintä I, II tai III on vauvan nenän kohdalla

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu

Sisäänrakennettu Airflex-venttiili

Sisäänrakennettu Airflex-venttiili

Avent Airflex -tuttipullossa on ainutlaatuinen Airflex-venttiilitutti, joka tukee vauvan luonnollista syömistapaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

13

Arviot

3

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften

Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 