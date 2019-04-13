2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF651/27
2 kappaletta
Vastasyntyneelle
Yli 0 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
3.5
5:stä
11
Arviot
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF651/27 Natural nipple
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF651/27 Natural nipple
Houtman
03/11/2017
Nederland
Aanrader voor pasgeboren baby’s
Mijn baby was een rand-prematuur. Ivm weinig moedermelk heb ik deze speen goed kunnen gebruiken samen met borstvoeding. Om en om. Mijn baby had er geen moeite mee. Enige nadeel is als je de speen op grote fles zet, dat het nopje naar binnen gaat na 5 min zuigen, door zich vacuüm te trekken.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF651/27 Natural-speen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF651/27 Natural-speen
Krümmel1
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF651/27 Natural-Sauger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF651/27 Natural-Sauger
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan