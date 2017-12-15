2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF655/27
2 kappaletta
Säädettävä virtaus
Yli 3 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
2.8
5:stä
78
Arviot
Ananya
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat
Denise21
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat
Isabel111
25/10/2021
España
Lo mejor para pasar a cereales
La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF655/27 Tetina Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF655/27 Tetina Natural
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan