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  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tutti

SCF655/27

2.8
| (78) Arviot
Luonnollista pulloruokintaa
Säädettävän virtauksen Philips Avent Natural -tutissa nesteen virtausta voi säätää pulloa kääntämällä. Tutin innovatiivisesti muotoillusta tuttiosasta saa samanlaisen otteen kuin rinnasta. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.
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Luonnollista pulloruokintaa

  • 2 kappaletta

  • Säädettävä virtaus

  • Yli 3 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

78

Arviot

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF655/27 Natural teat

25/10/2021

España

España

Lo mejor para pasar a cereales

La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF655/27 Tetina Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF655/27 Tetina Natural

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  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan