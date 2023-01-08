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  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
  • Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

Philips AventPillimukit

SCF796/01

3.9
| (122) Arviot
Tukee hampaiden tervettä kehitystä*
Ergonomisilla kahvoilla varustettu Philips Avent Bendy -pillimuki sopii erinomaisesti pillin käytön harjoitteluun ja tukee hampaiden tervettä kehitystä.* Se on kehitetty yhdessä asiantuntijoiden kanssa, jotta lapsesi saisi parhaan mahdollisen pillimukin.*
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Vuodonestoventtiili ehkäisee roiskeita

Tukee hampaiden tervettä kehitystä*

  • Bendy-pillimuki

  • 200 ml

  • 9 kk+

  • 1 kpl/pakkaus

Philips Avent -mukit tukevat lapsesi kehitystä

Juomaan oppiminen on tärkeä vaihe lapsen kehityksessä. Tuemme lasten matkaa kohti itsenäistä juomista tarjoamalla helpon tavan siirtyä rinta- tai pullomaidosta avoimen mukin käyttöön. Terveydenhoitoalan ammattilaisten avustuksella suunnitellut tuttimme, mukien pehmeät ja kovat nokat, pillit ja 360 asteen juomareunat seuraavat lapsesi kehitystä ja stimuloivat vasta opittuja motorisia kykyjä ja juomataitoja. Ensiluokkaiset ratkaisumme on kehitetty helppokäyttöisyys ja hygieenisyys edellä.

Ergonomiset kahvat ja pehmeä pilli – sopii erinomaisesti pikkulapsille

Mukin integroidut kahvat ovat ergonomiset, joten mukia on helppo pidellä myös pienillä käsillä. Pehmeä ja joustava pilli on hellävarainen ikenille, ja kevyen ja pienikokoisen muotoilunsa ansiosta muki sopii erinomaisesti ensimmäiseksi pillimukiksi.

Pillin alaosa on taivutettu, minkä ansiosta muki on helppo juoda tyhjäksi

Pillin alaosa on taivutettu, minkä ansiosta muki on helppo juoda tyhjäksi

Pillin alaosa on taivutettu, joten se ylettyy helposti juomaan ja lapsi voi juoda mukista luonnollisessa asennossa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

122

Arviot

08/01/2023

Suomi

Suomi

Vauvamme 12kk tykkää

Vauvamme tykkää juoda tästä pillimikista itse. Ota kahvoista ja juo niin paljon kun tekee mieli :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF796/00 Pillimukit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF796/00 Pillimukit

26/01/2019

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF796/02 Sugrörsmuggar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF796/02 Sugrörsmuggar

08/12/2023

Deutschland

Deutschland

Mein Sohn kommt super damit klar

Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut

Edut

Einfache Handhabung, kein Auslaufen

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF796/01 Strohhalmbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF796/01 Strohhalmbecher

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % kyselyyn osallistuneesta 200 yhdysvaltalaisesta lastenhammaslääkäristä on sitä mieltä, että pillimukimme tukee hampaiden tervettä kehittymistä. 89 % on sitä mieltä, että pillin käyttö harjoittaa lihaksia ja vahvistaa hampaita (riippumaton verkkotutkimus, USA, huhtikuu 2016). Kehitetty yhteistyössä puheterapeuttien, hammaslääkärien, ergonomian asiantuntijoiden ja kätilöiden kanssa.