2 vuoden takuu
SCF796/02
Bendy-pillimuki
200 ml
9 kk+
1 kpl/pakkaus
Juomaan oppiminen on tärkeä vaihe lapsen kehityksessä. Tuemme lasten matkaa kohti itsenäistä juomista tarjoamalla helpon tavan siirtyä rinta- tai pullomaidosta avoimen mukin käyttöön. Terveydenhoitoalan ammattilaisten avustuksella suunnitellut tuttimme, mukien pehmeät ja kovat nokat, pillit ja 360 asteen juomareunat seuraavat lapsesi kehitystä ja stimuloivat vasta opittuja motorisia kykyjä ja juomataitoja. Ensiluokkaiset ratkaisumme on kehitetty helppokäyttöisyys ja hygieenisyys edellä.
Mukin integroidut kahvat ovat ergonomiset, joten mukia on helppo pidellä myös pienillä käsillä. Pehmeä ja joustava pilli on hellävarainen ikenille, ja kevyen ja pienikokoisen muotoilunsa ansiosta muki sopii erinomaisesti ensimmäiseksi pillimukiksi.
Pillin alaosa on taivutettu, joten se ylettyy helposti juomaan ja lapsi voi juoda mukista luonnollisessa asennossa.
3.9
5:stä
122
Arviot
PikkuKarhu
08/01/2023
Suomi
Vauvamme 12kk tykkää
Vauvamme tykkää juoda tästä pillimikista itse. Ota kahvoista ja juo niin paljon kun tekee mieli :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF796/00 Pillimukit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF796/00 Pillimukit
Pappa80
26/01/2019
Sverige
Mycket bra!
Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF796/02 Sugrörsmuggar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF796/02 Sugrörsmuggar
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Edut
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF796/01 Strohhalmbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF796/01 Strohhalmbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % kyselyyn osallistuneesta 200 yhdysvaltalaisesta lastenhammaslääkäristä on sitä mieltä, että pillimukimme tukee hampaiden tervettä kehittymistä. 89 % on sitä mieltä, että pillin käyttö harjoittaa lihaksia ja vahvistaa hampaita (riippumaton verkkotutkimus, USA, huhtikuu 2016). Kehitetty yhteistyössä puheterapeuttien, hammaslääkärien, ergonomian asiantuntijoiden ja kätilöiden kanssa.