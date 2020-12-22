2 vuoden takuu
Bendy-pillimuki
300 ml
Yli 12 kk
1 kpl/pakkaus
Juomaan oppiminen on tärkeä vaihe lapsen kehityksessä. Tuemme lasten matkaa kohti itsenäistä juomista tarjoamalla helpon tavan siirtyä rinta- tai pullomaidosta avoimen mukin käyttöön. Terveydenhoitoalan ammattilaisten avustuksella suunnitellut tuttimme, mukien pehmeät ja kovat nokat, pillit ja 360 asteen juomareunat seuraavat lapsesi kehitystä ja stimuloivat vasta opittuja motorisia kykyjä ja juomataitoja. Ensiluokkaiset ratkaisumme on kehitetty helppokäyttöisyys ja hygieenisyys edellä.
300 millilitran muki on riittävän suuri ylläpitämään lapsen nestetasapainon päivän puuhien aikana. Käännettävä kansi pitää pillin puhtaana myös silloin, kun mukia kannetaan mukana. Linjakkaan muotoilun ja liukumattoman materiaalin ansiosta pikkulapsen on helppo pidellä mukia ja kehittää näin itsenäisiä juomataitoja.
Pillin alaosa on taivutettu, joten se ylettyy helposti juomaan ja lapsi voi juoda mukista luonnollisessa asennossa.
4.1
5:stä
279
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Ebban
22/12/2020
Sverige
Osa myynninedistämistä
En bra och smidig mugg
En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.
Edut
Greppvänlig, läckfri och rolig design.
Haitat
Sugröret var väldigt kort
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar
Busunge
14/12/2020
Sverige
Osa myynninedistämistä
Superbra!
Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.
Edut
Greppvänlig läcker inte
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar
******
12/12/2020
Sverige
Osa myynninedistämistä
Utmärkt!!!
mitt barn älskar den här flaskan. det är lätt att hålla i handen och vi kommer definitivt att använda den länge ❤
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF798/00 Sugrörsmuggar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % kyselyyn osallistuneesta 200 yhdysvaltalaisesta lastenhammaslääkäristä on sitä mieltä, että pillimukimme tukee hampaiden tervettä kehittymistä. 89 % on sitä mieltä, että pillin käyttö harjoittaa lihaksia ja vahvistaa hampaita (riippumaton verkkotutkimus, USA, huhtikuu 2016). Kehitetty yhteistyössä puheterapeuttien, hammaslääkärien, ergonomian asiantuntijoiden ja kätilöiden kanssa.