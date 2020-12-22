Philips Avent -mukit tukevat lapsesi kehitystä

Juomaan oppiminen on tärkeä vaihe lapsen kehityksessä. Tuemme lasten matkaa kohti itsenäistä juomista tarjoamalla helpon tavan siirtyä rinta- tai pullomaidosta avoimen mukin käyttöön. Terveydenhoitoalan ammattilaisten avustuksella suunnitellut tuttimme, mukien pehmeät ja kovat nokat, pillit ja 360 asteen juomareunat seuraavat lapsesi kehitystä ja stimuloivat vasta opittuja motorisia kykyjä ja juomataitoja. Ensiluokkaiset ratkaisumme on kehitetty helppokäyttöisyys ja hygieenisyys edellä.