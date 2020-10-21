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Philips Avent Koliikkia ehkäisevä tuttipullo
Tuotanto lopetettu
Tuki
SCF821/11
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Käyttöopas
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Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?
Sopivatko Philips Avent -pullot pakastimeen?
Ovatko Philips Avent -tuttipullotuotteet keskenään yhteensopivia?
AventTuttipullon kierrerengas
AventTuttipullon korkki
AventTuttipullon tiivistelevy
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