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  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
  • Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus

Advanced2-in-1-höyrykeitin/tehosekoitin

SCF870/21

4.1
| (223) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus
Valmistat helposti ravitsevaa kotiruokaa vauvallesi Philips Avent 2-in-1 -höyrystin-tehosekoittimella. Höyrytä ensin hedelmät, vihannekset, kala tai liha. Sekoita sitten ainekset kääntämällä kannua. Ruokaa ei tarvitse siirtää!
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Vauvanruoanvalmistin, jolla teet terveellistä vauvanruokaa

Terveellinen höyrytys, helppo sekoitus

  • Terveellistä höyryttämistä

  • Höyrytä ja sekoita samassa astiassa

  • Helppo käyttää ja puhdistaa

  • Vieroitusvinkkejä ja reseptejä

Valmista ruokaa terveellisesti höyryttämällä

Valmista ruokaa terveellisesti höyryttämällä

Höyryttäminen on terveellinen tapa laittaa ruokaa. Ainutlaatuinen tekniikkamme kierrättää höyryä alhaalta ylös, mikä varmistaa, että kaikki ainekset kypsyvät tasaisesti kiehumatta. Maku, rakenne ja keitinliemi säilyvät prosessin läpi.

Kätevä astia sekä höyryttämiseen että sekoittamiseen

Kätevä astia sekä höyryttämiseen että sekoittamiseen

Kaikki, mitä tarvitset ravinteikkaan vauvanruoan tekemiseen, löytyy yhdestä astiasta. Kun olet höyryttänyt ainekset, nostat vain kannun pois, käännät sen ympäri ja lukitset paikalleen, niin voit sekoittaa ruoan haluamaasi koostumukseen.

Soseista kiinteämpään purutuntumaan – sopiva koostumus kaikkiin vaiheisiin

Soseista kiinteämpään purutuntumaan – sopiva koostumus kaikkiin vaiheisiin

Soseuta hedelmiä ja kasviksia, yhdistele eri ainesosia, kuten lihaa, kalaa ja palkokasveja, tai tarjoa rakenteeltaan kiinteämpiä ruokia. 2-in-1-vauvanruokakone tekee monipuolisen ruuan valmistamisesta helppoa vieroituksen ja syömään opettelun kaikissa vaiheissa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

223

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

10/01/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hintansa arvoinen laite!

Helppokäyttöinen,nopea ja kätevä laite lapsiperheelle.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF870/20 2-in-1-vauvanruokakone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF870/20 2-in-1-vauvanruokakone

27/04/2018

Sverige

Sverige

Toppen produkt för alla mammor

Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!

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Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

25/08/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd

Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 