2 vuoden takuu
Terveellistä höyryttämistä
Höyrytä ja sekoita samassa astiassa
Helppo käyttää ja puhdistaa
Vieroitusvinkkejä ja reseptejä
Höyryttäminen on terveellinen tapa laittaa ruokaa. Ainutlaatuinen tekniikkamme kierrättää höyryä alhaalta ylös, mikä varmistaa, että kaikki ainekset kypsyvät tasaisesti kiehumatta. Maku, rakenne ja keitinliemi säilyvät prosessin läpi.
Kaikki, mitä tarvitset ravinteikkaan vauvanruoan tekemiseen, löytyy yhdestä astiasta. Kun olet höyryttänyt ainekset, nostat vain kannun pois, käännät sen ympäri ja lukitset paikalleen, niin voit sekoittaa ruoan haluamaasi koostumukseen.
Soseuta hedelmiä ja kasviksia, yhdistele eri ainesosia, kuten lihaa, kalaa ja palkokasveja, tai tarjoa rakenteeltaan kiinteämpiä ruokia. 2-in-1-vauvanruokakone tekee monipuolisen ruuan valmistamisesta helppoa vieroituksen ja syömään opettelun kaikissa vaiheissa.
4.1
5:stä
223
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Mari
10/01/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hintansa arvoinen laite!
Helppokäyttöinen,nopea ja kätevä laite lapsiperheelle.
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Arvioitu tuote: SCF870/20 2-in-1-vauvanruokakone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF870/20 2-in-1-vauvanruokakone
yasse467
27/04/2018
Sverige
Toppen produkt för alla mammor
Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!
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Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Jutka
25/08/2017
Sverige
Lättanvänd
Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.
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Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.