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Advanced 2-in-1-höyrykeitin/tehosekoitin

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Advanced2-in-1-höyrykeitin/tehosekoitin

SCF870/21

Advanced 2-in-1-höyrykeitin/tehosekoitin

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  • Kalkin poistaminen Philips Avent 2-in-1-vauvanruoanvalmistimen (SCF870) vesisäiliöstä
    Kalkin poistaminen Philips Avent 2-in-1-vauvanruoanvalmistimen (SCF870) vesisäiliöstä

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Pikaopas

  • PDF tiedosto, 1.2 MB
  • 20 October 2020

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