2 vuoden takuu
Terveellistä höyryttämistä
Höyrytä ja sekoita samassa astiassa
Ruoan sulattaminen ja lämmittäminen on helppoa
Helppo käyttää ja puhdistaa
Vieroitusvinkkejä ja reseptejä
Höyryttäminen on terveellinen tapa laittaa ruokaa. Ainutlaatuinen tekniikkamme kierrättää höyryä alhaalta ylös, mikä varmistaa, että kaikki ainekset kypsyvät tasaisesti kiehumatta. Maku, rakenne ja keitinliemi säilyvät prosessin läpi.
Kaikki, mitä tarvitset ravinteikkaan vauvanruoan tekemiseen, löytyy yhdestä astiasta. Kun olet höyryttänyt ainekset, nostat vain kannun pois, käännät sen ympäri ja lukitset paikalleen, niin voit sekoittaa ruoan haluamaasi koostumukseen.
Soseuta hedelmiä ja kasviksia, yhdistele eri ainesosia, kuten lihaa, kalaa ja palkokasveja, tai tarjoa rakenteeltaan kiinteämpiä ruokia: 4-in-1-vauvanruokakone on apunasi lapsen kaikissa kasvuvaiheissa.
4.2
5:stä
469
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Test87
07/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Den har allt man behöver som förälder.
Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.
Edut
Den går tyst
Haitat
Många delar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gigi19
07/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Räddaren i nöden
Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.
Edut
Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.
Haitat
Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Gotland
01/08/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.
Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.
Edut
Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.
Haitat
Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Siirtymävaiheen aikana saatetaan toimittaa joko vanha tai uusi paperipakkaus