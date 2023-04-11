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Philips Avent Premium 4-in-1-höyrykeitin/tehosekoitin

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Philips Avent Premium4-in-1-höyrykeitin/tehosekoitin

SCF883/02

Philips Avent Premium 4-in-1-höyrykeitin/tehosekoitin

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  • Philips Avent 4-in-1-vauvanruoanvalmistimen (SCF883 ja SCF885) kannun puhdistaminen ja kalkin poistaminen vesisäiliöstä
    Philips Avent 4-in-1-vauvanruoanvalmistimen (SCF883 ja SCF885) kannun puhdistaminen ja kalkin poistaminen vesisäiliöstä

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Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 10.7 MB
  • 21 October 2020

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 1.3 MB
  • 2 July 2021

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