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Philips Avent Kylpyveden ja huoneen lämpömittari
Tuotanto lopetettu
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SCH550/00
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Käyttöopas
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Onko Philips Avent -lämpömittari turvallinen vauvalle?
Philips Avent -kylpy- ja huonelämpömittarissa lukee H
Philips Avent -kylpylämpömittarissa ei näy lukemia.
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