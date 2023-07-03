2 vuoden takuu
1 pullo
260 ml
Keskinopean virtauksen tutti
3-6 kk
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
4.7
5:stä
232
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Rebxor
03/07/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Rymlig flaska medlättdrucken napp som inte droppar
Funkat bra för min bebis från 1 veckas ålder. Han har kunnat dricka enkelt utan spill och kladd. Kommer även använda den med hans ökade aptit eftersom den rymmer mycket. Något knepigare att handdiska än andra flaskor - når inte riktigt ner till botten av flaskan med disksvamp.
Edut
Lättdrucken napp, rymlig flaska, inget magont
Haitat
Bör rengöras i diskmaskin
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Gustavsson66
26/06/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Smidig nappflaska
Otroligt bra nappflaska som passar utmärkt för de som både ammar och ger nappflaska eftersom barnet måste suga ur nappflaskan. Det är också smidigt att flaskan inte läker än om den är upp och ned. Bara positiva saker att säga om denna flaska!
Edut
Att den inte läker och att barnet måste suga.
Haitat
Finner inga nackdelar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Mamamuu9
24/06/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Bästa nappflaskan
Med vår första barn vägrade hon att ta flaska, vi testade allt och tillsist blev vi rekommenderad Philips Avent Natural nappflaska av min kusin och det funkade. Så med vår andra använde vi direkt Philips flaska. Vi har använt det mer än 1 månad i kombination med amning och än så länge har han inte haft någon besvär magen.
Edut
Lätt att rengöra och lagom mjuk dinapp
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Natural Response -tutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla.