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  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
  • Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

Philips Avent Natural ResponseTuttipullo, jossa Airfree-aukko

SCY673/82

4.7
| (232) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
Tekee vauvan syöttämisestä rauhallista ja miellyttävää. Natural Response -pullotutti tukee vauvan omaa imemisrytmiä, ja AirFree-venttiili on suunniteltu ehkäisemään koliikkia, ilmavaivoja ja refluksia. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni*

Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

  • 1 pullo

  • 260 ml

  • Keskinopean virtauksen tutti

  • 3-6 kk

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.7

5:stä

232

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

03/07/2023

Sverige

Sverige

Rymlig flaska medlättdrucken napp som inte droppar

Funkat bra för min bebis från 1 veckas ålder. Han har kunnat dricka enkelt utan spill och kladd. Kommer även använda den med hans ökade aptit eftersom den rymmer mycket. Något knepigare att handdiska än andra flaskor - når inte riktigt ner till botten av flaskan med disksvamp.

Edut

Lättdrucken napp, rymlig flaska, inget magont

Haitat

Bör rengöras i diskmaskin

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

26/06/2023

Sverige

Sverige

Smidig nappflaska

Otroligt bra nappflaska som passar utmärkt för de som både ammar och ger nappflaska eftersom barnet måste suga ur nappflaskan. Det är också smidigt att flaskan inte läker än om den är upp och ned. Bara positiva saker att säga om denna flaska!

Edut

Att den inte läker och att barnet måste suga.

Haitat

Finner inga nackdelar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

24/06/2023

Sverige

Sverige

Bästa nappflaskan

Med vår första barn vägrade hon att ta flaska, vi testade allt och tillsist blev vi rekommenderad Philips Avent Natural nappflaska av min kusin och det funkade. Så med vår andra använde vi direkt Philips flaska. Vi har använt det mer än 1 månad i kombination med amning och än så länge har han inte haft någon besvär magen.

Edut

Lätt att rengöra och lagom mjuk dinapp

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY673/01 Nappflaska med Airfree-ventil

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  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Natural Response -tutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla.