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Tuttipullot ja tutit
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Philips Avent Natural Response Tuttipullo, jossa Airfree-aukko
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SCY673/82
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Toiminnot (1)
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Voinko käyttää Natural-tuttipulloissa Natural Response -tutteja?
Miten osaan erottaa Natural- ja Natural Response -tutit toisistaan?
Voinko käyttää Natural Response -tuttia ilman AirFree-venttiiliä?
Miten AirFree-venttiiliä käytetään Avent Natural Response -pullon kanssa?
AventAirFree-venttiili
AventTuttipullon korkki
AventTuttipullon tiivistelevy
AventTuttipullon kierrerengas
Philips Avent Natural- tai Natural Response -tutti painuu kasaan
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