    Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

      Philips Avent Natural Response Tuttipullo, jossa Airfree-aukko

      Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

      Tekee vauvan syöttämisestä rauhallista ja miellyttävää. Natural Response -pullotutti tukee vauvan omaa imemisrytmiä, ja AirFree-venttiili on suunniteltu ehkäisemään koliikkia, ilmavaivoja ja refluksia. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.

      Tutti, joka toimii rinnan tavoin*

      • 1 pullo
      • 260 ml
      • Keskinopean virtauksen tutti
      • 3-6 kk
      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

      Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, jotta vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda mukavasti.

      Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan juodessa aktiivisesti. Maidon tulo loppuu, kun vauva pysähtyy nielemään ja hengittämään.

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

      Suunniteltu vähentämään ongelmia ruokinnassa

      AirFree-venttiili on suunniteltu vähentämään ruokintaongelmia estämällä ilmaa pääsemästä vauvan vatsaan, kun vauvaa syötetään pystyasennossa.

      Valitse vauvalle oikea tutin virtausnopeus

      Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

      Samat tuotteet, uusi järjestelmä

      Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa.

      Vuotamaton tutti estää maidon valumisen hukkaan

      Tutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Kokoaminen on yksinkertaista, koska osia on vähän ja AirFree-venttiili on yksiosainen.

      Natural Response -tutit ja -pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Philips Avent Natural -pullojen ja -tuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.

      Anna vauvan sopeutua rauhassa

      Uudet Natural Response -tuttipullot eroavat tuttipulloista, joissa on vapaa virtaus. Rintaruokinnan tavoin onnistuminen saattaa vaatia muutaman yrityskerran, mikä on täysin luonnollista.

      Tekniset tiedot

      • Sisältö

        AirFree-venttiili
        1  kpl
        260 ml:n tuttipullo
        1  kpl
        Keskinopean virtauksen tutti
        1 kpl

      • Toiminnot

        Tutin ominaisuudet
        • Luonnollinen ote
        • Ei valuta
        • Pehmeä ja joustava
      • Natural Response -tutti päästää maitoa vain vauvan juodessa aktiivisesti. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla.

      People that are happy to make use of their membership
