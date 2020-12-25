SCY673/83
Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia
Tekee vauvan syöttämisestä rauhallista ja miellyttävää. Natural Response -pullotutti tukee vauvan omaa imemisrytmiä, ja AirFree-venttiili on suunniteltu ehkäisemään koliikkia, ilmavaivoja ja refluksia. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Tuttipullo, jossa Airfree-aukko
Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, jotta vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda mukavasti.
Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan juodessa aktiivisesti. Maidon tulo loppuu, kun vauva pysähtyy nielemään ja hengittämään.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
AirFree-venttiili on suunniteltu vähentämään ruokintaongelmia estämällä ilmaa pääsemästä vauvan vatsaan, kun vauvaa syötetään pystyasennossa.
Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.
Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa.
Tutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.
Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.
Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.
Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Kokoaminen on yksinkertaista, koska osia on vähän ja AirFree-venttiili on yksiosainen.
Philips Avent Natural -pullojen ja -tuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.
Uudet Natural Response -tuttipullot eroavat tuttipulloista, joissa on vapaa virtaus. Rintaruokinnan tavoin onnistuminen saattaa vaatia muutaman yrityskerran, mikä on täysin luonnollista.
