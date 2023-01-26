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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

Philips Avent Natural ResponseLasinen Natural tuttipullo

SCY933/01

4.4
| (233) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response pullotutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla. Näin rinta ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Pullotutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • 1 pullo

  • 240 ml

  • Flow 3 pullotutti

  • 3-6 kk

Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

233

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktion!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska gjord av rent glas lätt att underhålla.Jag kan rekommendera denna nappflaska för bebisar i alla ålder!

Edut

flaska gjord av rent glas

Haitat

ingen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

25/01/2023

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Den fungerar mycket bra och hon älskar flaskan. Hon får lätt isig maten i sin egen rytm och lätt att hålla i.

Edut

Härligt att hålla i.

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

15/01/2023

Sverige

Sverige

Älskar glasflaskan!

Det finns inget negativt med denna flaska! Vår dotter har inte velat ta någon flaska tidigare men denna tog hon från start. Jag gillar att det inte bara rinner ur flaskan utan att hon kan pausa trots att dinappen är i munnen. Sedan gillar jag glasvarianten bättre än plastflaskorna. Jag gillar att den har en tyngd plus att den känns mer hygienisk.

Edut

Tyngden, och att den följer bebisens rytm

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan