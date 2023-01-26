2 vuoden takuu
1 pullo
240 ml
Flow 3 pullotutti
3-6 kk
Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
4.4
5:stä
233
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Doll23
26/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Produkten har utmärkta funktion!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska gjord av rent glas lätt att underhålla.Jag kan rekommendera denna nappflaska för bebisar i alla ålder!
Edut
flaska gjord av rent glas
Haitat
ingen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Mycket bra!
Den fungerar mycket bra och hon älskar flaskan. Hon får lätt isig maten i sin egen rytm och lätt att hålla i.
Edut
Härligt att hålla i.
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Lovis37
15/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Älskar glasflaskan!
Det finns inget negativt med denna flaska! Vår dotter har inte velat ta någon flaska tidigare men denna tog hon från start. Jag gillar att det inte bara rinner ur flaskan utan att hon kan pausa trots att dinappen är i munnen. Sedan gillar jag glasvarianten bättre än plastflaskorna. Jag gillar att den har en tyngd plus att den känns mer hygienisk.
Edut
Tyngden, och att den följer bebisens rytm
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan