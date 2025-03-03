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Philips Avent Natural Response Lasinen Natural tuttipullo
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SCY933/01
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Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miten valmistelen Philips Avent -pullon ja -tutin ensimmäistä käyttökertaa varten?
Voiko vauvani käyttää lasista Philips Avent -tuttipulloa?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
AventTuttipullon korkki
AventTuttipullon tiivistelevy
AventTuttipullon kierrerengas
Philips Avent Natural- tai Natural Response -tutti painuu kasaan
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