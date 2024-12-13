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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

Philips Avent Natural ResponseNatural Response pullotutti

SCY966/02

4.5
| (25) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response pullotutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla. Näin rinta ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Pullotutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • Natural Response pullotutti

  • 2 kappaletta

  • Vellitutti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

25

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

13/12/2024

Deutschland

Deutschland

Von Kind angenommen, leicht zu waschen

Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.

Edut

Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,

Haitat

Keine Angabe.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

11/12/2024

España

España

Fantástico

cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnete Qualität

“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!

Edut

Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Verrattuna aiempaan pakkaukseen.

  2. Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.

  3. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.