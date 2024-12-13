Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.