2 vuoden takuu
Natural Response pullotutti
2 kappaletta
Vellitutti
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
4.5
5:stä
25
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
Essiggurkentoast
13/12/2024
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Von Kind angenommen, leicht zu waschen
Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.
Edut
Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,
Haitat
Keine Angabe.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Crizinha
11/12/2024
España
Fantástico
cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Tania525
10/12/2024
Deutschland
Osa myynninedistämistä
Ausgezeichnete Qualität
“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!
Edut
Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Verrattuna aiempaan pakkaukseen.
Perustuu tuttipakkausten vuosittaiseen maailmanlaajuiseen myyntiin, kun käytetään muovisen tuttikotelon nettopainoa.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan.