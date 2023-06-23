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Tuttipullot ja tutit
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Philips Avent Natural Response Natural Response pullotutti
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SCY966/02
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Käyttöopas
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Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miten valmistelen Philips Avent -pullon ja -tutin ensimmäistä käyttökertaa varten?
Miksi uusi tuotteeni on pakattu paperipakkaukseen?
Miten Natural Response -tutti helpottaa siirtymistä rintaruokinnasta?
Mitä hyötyä uudesta Natural Response -tutista on?
AventTuttipullon korkki
Philips Avent Natural- tai Natural Response -tutti painuu kasaan
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