Pehmeät kumiset kärkiosat. Pysyvät ja mukavat

Voit toistaa musiikkia miellyttävästi istuvan ja kevyen muotoilun ansiosta. Pehmeät kumiset kärkiosat auttavat kuuloketta pysymään tukevasti korvalehden poimussa. Vaihdettavat kumisuojukset takaavat täydellisen istuvuuden, joten sinulta ei jää mitään kuulematta.