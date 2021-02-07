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Tuotanto lopetettu

2000 seriesKuulokkeet

SHB2505WT/10

3.9

| (22) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Älä pysäytä musiikkia

Musiikin avulla kaikki sujuu. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on upea ääni ja 20 tunnin toistoaika sekä langaton latauskotelo. Voit käynnistää puhelimesi ääniohjauksen painamalla monitoimipainiketta kahdesti.

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Älä pysäytä musiikkia

  • 6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Bluetooth®

  • Valkoinen

6 mm:n akustiset neodyymielementit. Upea ääni, vaikuttava basso

6 mm:n akustiset neodyymielementit takaavat upean äänen ja vaikuttavan basson. Ovaalinmuotoinen ääniputki tehostaa kohinanvaimennusta. Monotilassa voit jättää toisen korvan vapaaksi, jos haluat seurata ympäristösi tapahtumia.

Monotila, jos haluat jättää toisen korvan vapaaksi

Pehmeät kumiset kärkiosat. Pysyvät ja mukavat

Voit toistaa musiikkia miellyttävästi istuvan ja kevyen muotoilun ansiosta. Pehmeät kumiset kärkiosat auttavat kuuloketta pysymään tukevasti korvalehden poimussa. Vaihdettavat kumisuojukset takaavat täydellisen istuvuuden, joten sinulta ei jää mitään kuulematta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

22

Arviot

07/02/2021

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Käyttöpäivä 2020-01-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Käyttöpäivä 2020-01-07

10/01/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima en blijft goed zitten

Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?

Edut

Licht, goed passend, goed geluid

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505BK Headphones

Käyttöpäivä 2020-09-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505BK Headphones

Käyttöpäivä 2020-09-10

26/12/2020

Portugal

Portugal

Sim

Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Käyttöpäivä 2020-11-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Käyttöpäivä 2020-11-26

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