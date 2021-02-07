2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB2505WT/10
Älä pysäytä musiikkia
Musiikin avulla kaikki sujuu. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on upea ääni ja 20 tunnin toistoaika sekä langaton latauskotelo. Voit käynnistää puhelimesi ääniohjauksen painamalla monitoimipainiketta kahdesti.
6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Bluetooth®
Valkoinen
6 mm:n akustiset neodyymielementit takaavat upean äänen ja vaikuttavan basson. Ovaalinmuotoinen ääniputki tehostaa kohinanvaimennusta. Monotilassa voit jättää toisen korvan vapaaksi, jos haluat seurata ympäristösi tapahtumia.
Voit toistaa musiikkia miellyttävästi istuvan ja kevyen muotoilun ansiosta. Pehmeät kumiset kärkiosat auttavat kuuloketta pysymään tukevasti korvalehden poimussa. Vaihdettavat kumisuojukset takaavat täydellisen istuvuuden, joten sinulta ei jää mitään kuulematta.
3.9
5:stä
22
Arviot
Laica
07/02/2021
Portugal
Vahvistettu ostaja
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Käyttöpäivä 2020-01-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Käyttöpäivä 2020-01-07
Johnzet
10/01/2021
Nederland
Werkt prima en blijft goed zitten
Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?
Edut
Licht, goed passend, goed geluid
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505BK Headphones
Käyttöpäivä 2020-09-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505BK Headphones
Käyttöpäivä 2020-09-10
Laica
26/12/2020
Portugal
Sim
Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Käyttöpäivä 2020-11-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Käyttöpäivä 2020-11-26