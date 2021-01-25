2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB5250WT/00
14,2 mm:n elementit / avoin takaosa
Nappikuuloke
Litteä kaapeli
Kuulokkeiden ja johdon välissä on kumilla suojattu, pehmeä ja joustava vedonpoistaja, joka suojaa liitintä toistuvien taivutusten aiheuttamilta vaurioilta.
Kuulokkeiden laadukkaat 14,2 mm:n kaiutinelementit ja bassoääniaukot tuovat bassoon syvyyttä.
3.1
5:stä
76
Arviot
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Bluetooth-Headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Bluetooth-Headset
Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250BK Bluetooth-Headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250BK Bluetooth-Headset
Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Auricular Bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5250WT Auricular Bluetooth
Saattaa vaihdella