2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE1355BK/00
Bassoääniaukot
Nappikuulokkeiden parannettu bassoäänen laatu tekee musiikista miellyttävää kuunnella. Kiinteä mikrofoni nopeuttaa puheluiden hallintaa.
14,8 mm:n elementit / avoin takaosa
Nappikuuloke
Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.
Integroidun mikrofonin ja puhelupainikkeen ansiosta voit käyttää näitä Philips-kuulokkeita musiikin kuunteluun ja puheluihin. Nauti handsfree-puheluista, vastaa puheluihin ja lopeta ne kuulokkeista.
Pientä 14,8 millimetrin kaiutinelementtiä on mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.
Arviot