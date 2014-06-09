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Tuotanto lopetettu

Nappikuulokkeet ja mikrofoni

SHE1355BK/00

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Bassoääniaukot

Nappikuulokkeiden parannettu bassoäänen laatu tekee musiikista miellyttävää kuunnella. Kiinteä mikrofoni nopeuttaa puheluiden hallintaa.

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parantavat äänenlaatua

Bassoääniaukot

  • 14,8 mm:n elementit / avoin takaosa

  • Nappikuuloke

Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua

Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.

Integroitu mikrofoni ja puhelupainike

Integroitu mikrofoni ja puhelupainike

Integroidun mikrofonin ja puhelupainikkeen ansiosta voit käyttää näitä Philips-kuulokkeita musiikin kuunteluun ja puheluihin. Nauti handsfree-puheluista, vastaa puheluihin ja lopeta ne kuulokkeista.

14,8 mm:n kaiutinohjain optimoi käyttömukavuuden

Pientä 14,8 millimetrin kaiutinelementtiä on mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.

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