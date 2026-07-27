2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3400LF/00
Sopii sisäkäyttöön
Hien- ja vedenkestävät
korvanappikuuloke
Mukana saat 3 paria erikokoisia korvatyynyjä, joista voit valita itsellesi sopivimmat.
Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.
ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää ääriolosuhteita – kuten myös äärimmäistä kuntoilua.
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