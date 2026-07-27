Patentoitu säädettävä korvasanka takaa istuvuuden

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.