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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilukuulokkeet

SHQ3400LF/00

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Philips ActionFit NoLimits -kuulokkeiden avulla pysyt keskittyneenä ja motivoituneena kaikissa tilanteissa. Säädettävä korvasanka ja kevyt, hienkestävä rakenne varmistavat, että kuulokkeet kestävät mukana tehokkaassakin treenissä.
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Säädettävät korvasangalla varustetut urheilukuulokkeet

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  • Sopii sisäkäyttöön

  • Hien- ja vedenkestävät

  • korvanappikuuloke

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden

Mukana saat 3 paria erikokoisia korvatyynyjä, joista voit valita itsellesi sopivimmat.

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa istuvuuden

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa istuvuuden

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.

Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää ääriolosuhteita – kuten myös äärimmäistä kuntoilua.

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