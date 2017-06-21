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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet ja mikrofoni

SHX50/00

4.7

| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tunne basso, näe rytmi.

Philips HX5 -kuulokkeilla et vain tunne basson voimaa vaan myös näet sen. Musiikki elää näissä kuulokkeissa – silminnähtävästi. Kerää katseita LED-kuulokkeilla, jotka tuovat valoa ja sykettä juhliin kuin juhliin.

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Tunne basso, näe rytmi.

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

Voit hallita musiikin näkyvyyttä LED-painikkeella

Voit hallita musiikin näkyvyyttä LED-painikkeella

Voit hallita musiikin näkyvyyttä helposti vasemmassa kuulokkeessa olevalla LED-aktivointipainikkeella.

Erittäin kestävä ja vankka rakenne

Erittäin kestävä ja vankka rakenne

Nämä kuulokkeet on tehty kestämään. Jo kuulokkeiden vankka ulkoasu ja käyttötuntuma kertoo, että ne eivät rikkoudu helposti.

Kuminen johto takaa huippukestävyyden

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHX50 Headphones with mic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHX50 Headphones with mic

15/01/2017

France

France

qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent

Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHX50 Casque avec Micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHX50 Casque avec Micro

10/12/2016

Österreich

Österreich

Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A

Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!

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Arvioitu tuote: SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

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