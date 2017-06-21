Ich habe die Kopfhörer zu Testzwecken freundlicherweise von Philips zur Verfügung gestellt bekommen und werde nun eine Zusammenfassung meiner Eindrücke niederschreiben. Die Kopfhörer sind in schwarz und gold gehalten. Diese Farbkombination gefällt mir sehr gut, sodass mich die Optik der Kopfhörer anspricht. Sie sind im größten Teil aus Kunststoff gefertigt. Die Verarbeitung ist sauber. Insgesamt machen die Kopfhörer, trotz Kunststoff, einen wertigen Eindruck. Die Kopfhörer sitzen mir gut und schließen die Ohren ab. Der Klang ist sehr gut. Bei elektronischer Musik kommen die Bässe sehr gut raus. Das Klangbild ist für mich mehr als ausreichend. Nun zum Hauptmerkmal dieser Kopfhörer: Den LEDs. Die LEDs sind natürlich ein wahrer Hingucker, aber dennoch Geschmackssache. Sie haben bei mir perfekt zum elektronischen Beat in blauer Farbe pulsiert. Ich finde es könnte ein wenig kräftiger leuchten. Außerdem könnten sie verschiedene Farbeinstellungen anbieten. Alles in allem bieten die Kopfhörer ein soliden Klang, eine gute Verarbeitung und das LED-Feature. Der Preis ist meiner Meinung nach gerechtfertigt.