2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tunne basso, näe rytmi.
Philips HX5 -kuulokkeilla et vain tunne basson voimaa vaan myös näet sen. Musiikki elää näissä kuulokkeissa – silminnähtävästi. Kerää katseita LED-kuulokkeilla, jotka tuovat valoa ja sykettä juhliin kuin juhliin.
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Voit hallita musiikin näkyvyyttä helposti vasemmassa kuulokkeessa olevalla LED-aktivointipainikkeella.
Nämä kuulokkeet on tehty kestämään. Jo kuulokkeiden vankka ulkoasu ja käyttötuntuma kertoo, että ne eivät rikkoudu helposti.
4.7
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX50 Headphones with mic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX50 Headphones with mic
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX50 Casque avec Micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX50 Casque avec Micro
Radix
10/12/2016
Österreich
Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A
Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon