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  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
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  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
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  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
  • Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä

Tuotanto lopetettu

Shaver S9000 PrestigeParranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

SP9860/13

4.5
| (2775) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä
Philips SP9000 Prestige liukuu vaivattomasti iholla ja leikkaa partakarvat ja jopa seitsemän päivän parran äärimmäisen tarkasti. Malliin kuuluu myös ohut Qi-latausasema.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Philipsin paras – äärimmäistä tarkkuutta mukavuudesta tinkimättä

  • NanoTech Dual Precision -terät

  • Tarkasti mukautuva kiinnitysjärjestelmä

  • Mukana langaton Qi-latausasema&lt;br>

  • Erinomainen SkinGlide-pinnoite

Erittäin vahvat itseteroittuvat terät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Erittäin vahvat itseteroittuvat terät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät NanoTech Dual Precision -terät leikkaavat partakarvat erittäin läheltä ihoa. 72 itseteroittuvaa terää on vahvistettu nanopartikkeleilla, joten ne kestävät käytössä ja pysyvät terävinä pitkään. Saat aina ajettua mahdollisimman läheltä ihoa.

Takaa parhaan mahdollisen ajoasennon ja tarkan ajotuloksen

Takaa parhaan mahdollisen ajoasennon ja tarkan ajotuloksen

Mukavuutta ilman ihokarvojen vetämistä. Philips S9000 Prestigen tarkka kiinnitysjärjestelmä varmistaa, että ajoasento on paras mahdollinen ja parranajo aina mahdollisimman tarkkaa.

Nopeaa ja tehokasta parranajoa

Nopeaa ja tehokasta parranajoa

Maksimikierrokset huipputehokkuutta varten. Philipsin kehittynein digitaalinen moottori takaa tarkan parranajon riippumatta kasvojen muodosta tai parran tiheydestä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

2775

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

09/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä kone

Huippukone! Ei juurikaan ärsytä ihoa käytettäessä. Ajotulos on hyvin sileä. Hyvin muotoiltu ja langaton lataus on kätevä. Puhdistus on helppoa

Edut

Hyvin toimiva ja laadukkaan oloinen.

Haitat

Ei halpa, mutta edelleen hyvä kone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

17/05/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Siisti lopputulos

Herkkä ja tarkka ajotulos suosittelen tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

27/12/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin tarkkaa jälkeä

Ajaa tosi tarkasti ja nopeasti.Myös akku kestää monta ajokertaa

Edut

3 nopeutta

Haitat

--

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. 756 arviota, 7 parturiliikettä, 108 käyttäjää, testattu Saksassa