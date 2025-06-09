2 vuoden takuu
Erittäin läheltä ihoa
NanoTech Dual Precision -terät
Hydro SkinGlide -pinnoite
Ultraflex-kiinnitysjärjestelmä
Jopa 5 vuoden takuu*****
Patentoitu, ainutlaatuinen pyörivä Lift & Cut -järjestelmä kohottaa karvaa hellävaroen juurestaan ja leikkaa sen sitten erittäin läheltä ihoa (jopa 0,00 mm ihosta) terien koskettamatta ihoa. Saat parasta tarkkuutta, ja ajotulos pysyy siistinä iltaan asti*.
Philipsin parranajokoneen 360 astetta pyörivät terät leikkaavat karvat kaikista suunnista karvojen luonnollisen kasvusuunnan mukaisesti. NanoTech Dual Precision -terät tekevät jopa 165 000 leikkausliikettä minuutissa ja leikkaavat jopa 25 % enemmän partakarvoja yhdellä vedolla**.
Ultraflex-kiinnitysjärjestelmän täysin joustavat päät mukautuvat kasvojen muotoihin ja tarttuvat vaikeisiinkin karvoihin jopa kaulan alueella. Tuloksena on poikkeuksellisen sileä ja miellyttävä parranajo.
4.5
5:stä
2775
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Aapee78
09/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä kone
Huippukone! Ei juurikaan ärsytä ihoa käytettäessä. Ajotulos on hyvin sileä. Hyvin muotoiltu ja langaton lataus on kätevä. Puhdistus on helppoa
Edut
Hyvin toimiva ja laadukkaan oloinen.
Haitat
Ei halpa, mutta edelleen hyvä kone.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Ohjus
17/05/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Siisti lopputulos
Herkkä ja tarkka ajotulos suosittelen tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Haloha
27/12/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erittäin tarkkaa jälkeä
Ajaa tosi tarkasti ja nopeasti.Myös akku kestää monta ajokertaa
Edut
3 nopeutta
Haitat
--
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
92 % vastaajista on samaa mieltä. Puolueettoman kuluttajatutkimuskeskuksen suorittama koe, jossa 95 korealaista miesvastaajaa, ikähaarukka 18–65
verrattuna Philipsin 3000-sarjan parranajokoneeseen, 3 päivän sänki
verrattuna edelliseen malliin
Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen
2 vuoden takuu + 3 vuoden lisätakuu, kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta.