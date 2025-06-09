TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
  • Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle

Shaver S9000 PrestigeSähköparranajokone, SkinIQ, märkä- ja kuiva-ajoon

SP9883/35

4.5
| (2775) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle
Koe uskomattoman tarkka ja miellyttävä ajotulos Philips Shaver Series 9000 Prestige -laitteella. Lift & Cut -parranajojärjestelmä leikkaa karvat erittäin läheltä ihoa (0,00 mm), ja SkinIQ-tekniikka myötäilee kasvojen muotoja – leikkaat tarkasti jopa 7 päivän parran.
Näytä kaikki edut
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Kaikkien aikojen tarkin ajotulos myös 7 päivän parralle

Tarkka ajotulos, hellävarainen iholle

  • Erittäin läheltä ihoa

  • NanoTech Dual Precision -terät

  • Hydro SkinGlide -pinnoite

  • Ultraflex-kiinnitysjärjestelmä

  • Jopa 5 vuoden takuu*****

Jopa 0,00 mm ihosta Lift & Cut -järjestelmällä

Jopa 0,00 mm ihosta Lift & Cut -järjestelmällä

Patentoitu, ainutlaatuinen pyörivä Lift & Cut -järjestelmä kohottaa karvaa hellävaroen juurestaan ja leikkaa sen sitten erittäin läheltä ihoa (jopa 0,00 mm ihosta) terien koskettamatta ihoa. Saat parasta tarkkuutta, ja ajotulos pysyy siistinä iltaan asti*.

Pyörivät 360 asteen terät leikkaavat karvat kaikista suunnista

Pyörivät 360 asteen terät leikkaavat karvat kaikista suunnista

Philipsin parranajokoneen 360 astetta pyörivät terät leikkaavat karvat kaikista suunnista karvojen luonnollisen kasvusuunnan mukaisesti. NanoTech Dual Precision -terät tekevät jopa 165 000 leikkausliikettä minuutissa ja leikkaavat jopa 25 % enemmän partakarvoja yhdellä vedolla**.

Ultraflex-kiinnitysjärjestelmä myötäilee kasvojen muotoja

Ultraflex-kiinnitysjärjestelmä myötäilee kasvojen muotoja

Ultraflex-kiinnitysjärjestelmän täysin joustavat päät mukautuvat kasvojen muotoihin ja tarttuvat vaikeisiinkin karvoihin jopa kaulan alueella. Tuloksena on poikkeuksellisen sileä ja miellyttävä parranajo.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

2775

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

09/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä kone

Huippukone! Ei juurikaan ärsytä ihoa käytettäessä. Ajotulos on hyvin sileä. Hyvin muotoiltu ja langaton lataus on kätevä. Puhdistus on helppoa

Edut

Hyvin toimiva ja laadukkaan oloinen.

Haitat

Ei halpa, mutta edelleen hyvä kone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

17/05/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Siisti lopputulos

Herkkä ja tarkka ajotulos suosittelen tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

27/12/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin tarkkaa jälkeä

Ajaa tosi tarkasti ja nopeasti.Myös akku kestää monta ajokertaa

Edut

3 nopeutta

Haitat

--

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. 92 % vastaajista on samaa mieltä. Puolueettoman kuluttajatutkimuskeskuksen suorittama koe, jossa 95 korealaista miesvastaajaa, ikähaarukka 18–65

  2. verrattuna Philipsin 3000-sarjan parranajokoneeseen, 3 päivän sänki

  3. verrattuna edelliseen malliin

  4. Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen

  5. 2 vuoden takuu + 3 vuoden lisätakuu, kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta.​