2 vuoden takuu
NanoTech Dual Precision -terät
Hydro SkinGlide -pinnoite
Ultraflex-kiinnitysjärjestelmä
Tehokas digitaalimoottori
7 vuotta (moottori) ja akulle elinikäinen
Jopa 165 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät NanoTech Dual Precision -terät leikkaavat partakarvat erittäin läheltä ihoa. Parranajokoneessa on uudelleen suunniteltu Guide & Cut -järjestelmä, ja sen nanopartikkeleilla vahvistetut 72 itseteroittuvaa terää kestävät käytössä ja pysyvät terävinä pitkään. Saat aina leikatuksi mahdollisimman läheltä ihoa.
Täysin joustavat päät mukautuvat kasvojen muotoihin ja tarttuvat vaikeisiinkin karvoihin. Tuloksena on poikkeuksellisen sileä ja miellyttävä parranajo.
Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 500 000 hydrofiilisillä ominaisuuksilla varustettua mikrohelmeä neliösenttimetrillä. Ne takaavat 50 %* pehmeämmän liukumisen ja minimoivat ihoärsytyksen.
4.5
5:stä
2775
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Aapee78
09/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä kone
Huippukone! Ei juurikaan ärsytä ihoa käytettäessä. Ajotulos on hyvin sileä. Hyvin muotoiltu ja langaton lataus on kätevä. Puhdistus on helppoa
Edut
Hyvin toimiva ja laadukkaan oloinen.
Haitat
Ei halpa, mutta edelleen hyvä kone.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Ohjus
17/05/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Siisti lopputulos
Herkkä ja tarkka ajotulos suosittelen tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Haloha
27/12/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erittäin tarkkaa jälkeä
Ajaa tosi tarkasti ja nopeasti.Myös akku kestää monta ajokertaa
Edut
3 nopeutta
Haitat
--
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin
Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen