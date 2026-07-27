2 vuoden takuu
STE1030/20
Irrotettava 1,8 litran vesisäiliö
Integroitu StyleMat-silitysalusta
3 höyryasetusta
Jatkuva höyryntuotto 36 g/min
Poistaa jopa 99,9 % bakteereista*
Tilava 1,8 litran vesisäiliö on helppo irrottaa ja täyttää, joten voit höyryttää pitkään ilman keskeytyksiä.
Höyrystin tuottaa tehokkaasti ja jatkuvasti höyryä 36 g/min, jotta ryppyjen poisto onnistuu muutamalla vedolla.
Käytä haluamaasi höyryasetusta, jotta saat optimaalisen tuloksen kankaasta riippumatta. Käytä vähän höyryä ohuilla kankailla ja tehokkaampaa asetusta paksuilla kankailla ja takeissa.
Arviot
Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans