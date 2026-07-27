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  • Poista rypyt helposti kaikenlaisista kankaista
  • Poista rypyt helposti kaikenlaisista kankaista

1000 SeriesVaatehöyrystin

STE1030/20

Poista rypyt helposti kaikenlaisista kankaista
Philipsin 1000 Series vaatehöyrystin on arjen apuri helppoon ryppyjen poistoon. Useiden höyryasetusten ja suuren vesisäiliön ansiosta voit höyryttää erilaisia kankaita nopeasti ja tehokkaasti ilman keskeytyksiä.
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Pitkäkestoinen höyry 1,8 litran vesisäiliöllä

Poista rypyt helposti kaikenlaisista kankaista

  • Irrotettava 1,8 litran vesisäiliö

  • Integroitu StyleMat-silitysalusta

  • 3 höyryasetusta

  • Jatkuva höyryntuotto 36 g/min

  • Poistaa jopa 99,9 % bakteereista*

Tilava ja irrotettava vesisäiliö

Tilava ja irrotettava vesisäiliö

Tilava 1,8 litran vesisäiliö on helppo irrottaa ja täyttää, joten voit höyryttää pitkään ilman keskeytyksiä.

Jatkuva höyryntuottokyky jopa 36 g/min

Jatkuva höyryntuottokyky jopa 36 g/min

Höyrystin tuottaa tehokkaasti ja jatkuvasti höyryä 36 g/min, jotta ryppyjen poisto onnistuu muutamalla vedolla.

Parempia tuloksia usealla höyryasetuksella

Parempia tuloksia usealla höyryasetuksella

Käytä haluamaasi höyryasetusta, jotta saat optimaalisen tuloksen kankaasta riippumatta. Käytä vähän höyryä ohuilla kankailla ja tehokkaampaa asetusta paksuilla kankailla ja takeissa.

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  1. Kolmannen osapuolen laitos testasi pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans