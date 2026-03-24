TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

1000 Series Vaatehöyrystin

Tuki

1000 SeriesVaatehöyrystin

STE1030/20

1000 Series Vaatehöyrystin

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 5.1 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF tiedosto, 633.3 kB
  • 24 March 2026

Vianmääritys

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme