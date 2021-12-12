2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kompakti ja kokoontaitettava
Käyttövalmis ˜30 sekunnissa
1 000 W, jopa 20 g/min
Silityslautaa ei tarvita
Kannettava 3000 Series -höyrystin on kevyt, kompakti ja kokoontaitettava, jotta käyttö ja säilytys on helppoa ja asusi pysyvät sileinä aina ja kaikkialla. Se on erinomainen kumppani nopeaan viimeistelyyn niin kotona kuin matkoilla.
Höyrytysvalmis vain 30 sekunnissa. Valo ilmaisee kun höyryttämisen voi aloittaa, joten olet valmis käden käänteessä. Ei odottelua eikä vaivaa.
1 000 watin teho takaa, että kannettavan höyrystimen jatkuva höyryntuotto on jopa 20 grammaa minuutissa. Höyrytys on nopeaa ja helppoa.
4.4
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
PatyMar81
12/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Peça chave para ganhar mais tempo
Excelente, pequeno e leve, rápido e eficaz, completamente viciada no meu vaporizador r com ele ganho mais tempo
Edut
Prático eficaz, leve e pequeno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
07/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Excelente aliado contra os vincos!
Muito leve e fácil de manobrar, é um excelente aliado contra os vincos, sem precisar de tábua. Bastante rápido de utilizar, é excelente para camisas.
Edut
Mobilidade
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Baturfly
03/12/2021
Portugal
Osa myynninedistämistä
Excelente
Sem dúvida,um aparelho fantástico. Como mãe, trabalhadora e dona de casa,tornou_ se uma ajuda preciosa. Poupo muito tempo,e o prazer em passar a ferro, tornou-se,mais agradável. Recomendo vivamente.
Edut
Pequeno e prático
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin seisonnan jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.