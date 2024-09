Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin Olet valinnut asun, mutta sinulla ei ole aikaa silittää sitä. Ei huolta, me autamme! Unohda kömpelö silitysrauta ja valitse Philipsin 5000-sarjan kannettava höyrystin. Se on valmis 35 sekunnissa ja sitä on ilo käyttää. Taattua tyyliä ilman palamisen riskiä!