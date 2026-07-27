Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali

Philipsin 7000-sarjan kannettavan höyrystimen avulla kaikki vaatteesi ovat hetkessä valmiita käytettäviksi. Laitteen säädettävä höyrystinpää ja höyrylevyn suippo kärki poistavat rypyt nopeasti ja vaivattomasti missä tahansa kulmassa samalla, kun OptimalTemp-tekniikka takaa, ettet polta kangasta.