2 vuoden takuu
STH7060/80
Teho 1 500 W, jopa 28 g/min
OptimalTEMP-pohjalevy
Lämpenee 30 sekunnissa
100 ja 200 ml:n vesisäiliö
Mukana StyleMat
7000 Series laitteet eivät pelkästään poista ryppyjä vaan myös raikastavat vaatteet, pehmeät sisustustekstiilit, verhot ja lelut sekä poistavat hajut tappamalla jopa 99,9 % bakteereista*.
Innovatiivisen säädettävän höyrystinpään ansiosta rypyt siliävät missä tahansa kulmassa niin pysty- kuin vaakatasossa – juuri kuten haluat!
Höyrylevyn suipon kärjen ansiosta voit silottaa rypyt helposti ja erittäin tarkasti vaikeasti saavutettavista kohdista, kuten nappien ympäriltä, kauluksista ja laskoksista.
Palkinnot
Arviot
Kolmannen osapuolen laitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.
Verrattuna Philips-malliin GC362 Philipsin sisäisen testiraportin perusteella