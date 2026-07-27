TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
  • Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali

7000 SeriesKannettava höyrystin

STH7060/80

1 palkinto

Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali
Philipsin 7000-sarjan kannettavan höyrystimen avulla kaikki vaatteesi ovat hetkessä valmiita käytettäviksi. Laitteen säädettävä höyrystinpää ja höyrylevyn suippo kärki poistavat rypyt nopeasti ja vaivattomasti missä tahansa kulmassa samalla, kun OptimalTemp-tekniikka takaa, ettet polta kangasta. 
Näytä kaikki edut

Kätevä, nopea ja tehokas höyrytys

Hyödynnä vaatekaappisi koko potentiaali

  • Teho 1 500 W, jopa 28 g/min

  • OptimalTEMP-pohjalevy

  • Lämpenee 30 sekunnissa

  • 100 ja 200 ml:n vesisäiliö

  • Mukana StyleMat

Raikastaa, poistaa hajut ja tappaa jopa 99,9 % bakteereista*

7000 Series laitteet eivät pelkästään poista ryppyjä vaan myös raikastavat vaatteet, pehmeät sisustustekstiilit, verhot ja lelut sekä poistavat hajut tappamalla jopa 99,9 % bakteereista*.

Säädettävän pään ansiosta höyrytys on helppoa ja miellyttävää

Innovatiivisen säädettävän höyrystinpään ansiosta rypyt siliävät missä tahansa kulmassa niin pysty- kuin vaakatasossa – juuri kuten haluat!

Suipon kärkiosan ansiosta käsittelet vaatteen tehokkaasti jokaisesta kohdasta

Höyrylevyn suipon kärjen ansiosta voit silottaa rypyt helposti ja erittäin tarkasti vaikeasti saavutettavista kohdista, kuten nappien ympäriltä, kauluksista ja laskoksista.

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Palkinnot

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kolmannen osapuolen laitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.

  2. Verrattuna Philips-malliin GC362 Philipsin sisäisen testiraportin perusteella