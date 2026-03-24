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7000 Series Kannettava höyrystin
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STH7060/80
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Miten poistan kalkin Philips-vaatehöyrystimestä tai All-in-One-ratkaisusta?
7000 Series Handheld SteamerTASKULLINEN SVC MAT -LISÄVARUSTE
7000 Series Handheld SteamerSVC-VESISÄILIÖ 100 ML
7000 Series Handheld SteamerSVC-VESISÄILIÖ 200 ML
Philips-vaatehöyrystin ei tuota höyryä
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