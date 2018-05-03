2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
V-Track Precision PRO -terät
5-suuntaiset Flex-ajopäät
SkinGlide-renkaat
SmartClick-tarkkuustrimmeri
Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision PRO -terät asettavat jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset, pitkät ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.
72 itseteroittuvaa terää. 151 000 leikkausliikettä minuutissa. Yhtään karvaa ei jää ajelemallesi alueelle riippumatta siitä, mihin suuntaan ne kasvavat.
Nauti mukavasta parranajosta kitkaa vähentävien SkinGlide-renkaiden ansiosta. Tuhannet mikroskooppisen pienet lasimaiset pallot vähentävät kitkaa parranajokoneen ja ihon välillä. Parranajokone liukuu pehmeästi iholla eikä ärsytä ihoa.
Palkinnot
4.2
5:stä
35
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Pluto12
03/05/2018
Sverige
Snygg å lättanvänd
Bra produkt smidig att använda även på huvudet Håller länge på en laddning smidig å resa med
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Roonie
10/06/2019
Deutschland
Star Wars Shaver
Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Alfonso8491
18/01/2019
España
Bien
Si era más o menos lo que me esperaba por lo que la recomiendo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Leikkaa 30 % lähempää ihoa ja vähemmillä vedoilla verrattuna aiempiin Philipsin tuotteisiin