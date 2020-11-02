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Tuotanto lopetettu

HDMI-kaapeli

SWV5630G/00

Koe Ultra HD -kuva

Koe Ultra HD 4K -tarkkuus kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nopea HDMI-kaapeli tukee täyttä 32-kanavaista äänentoistojärjestelmää, näytteenottotaajuus jopa 1536 kHz.

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60 Hz:n 4K Ultra HD ja Ethernet

Koe Ultra HD -kuva

  • 60 Hz:n 4K

  • 18 Gbps:n nopeus

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Tukee videotarkkuuksia UHD 2160p (4K) -resoluutioon asti eli mahdollistaa parhaimmillaan vastaavan kuvanlaadun kuin elokuvateattereiden digitaalisissa järjestelmissä.

60 Hz – 60 kuvaa sekunnissa

Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.

Kullatut liittimet takaavat luotettavan liitännän.

Kullatut liittimet takaavat luotettavan liitännän.

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