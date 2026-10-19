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Tuotanto lopetettu

HDMI-kaapeli

SWV9030/10

60 Hz:n 8K Ultra HD ja dynaaminen HDR

Koe Ultra HD 8K -tarkkuus kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nauti parhaasta mahdollisesta kontrastista, veitsenterävästä kuvasta ja nopeatempoisesta toiminnasta dynaamisen HDR:n ansiosta. Enhanced Audio Return Channel -tuki on jopa 192 kHz 24-bittisellä tarkkuudella.

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Nauti äärimmäisestä pelielämyksestä

60 Hz:n 8K Ultra HD ja dynaaminen HDR

  • 60 Hz:n 8K

  • 48 Gbps:n nopeus

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Tukee enintään 8K UHD 4320p:n videoresoluutiota luoden laadukkaan kuvanlaadun ja pelikokemuksen.

60 Hz – 60 kuvaa sekunnissa

Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.

28 AWG:n kuparikaapeli takaa parhaan kuvan ja äänen laadun.

Laadukkaat materiaalit – 28 AWG:n kuparikaapeli takaa parhaan yhteyden ja varmistaa, ettei dataa katoa.

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