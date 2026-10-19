2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SWV9030/10
60 Hz:n 8K Ultra HD ja dynaaminen HDR
Koe Ultra HD 8K -tarkkuus kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nauti parhaasta mahdollisesta kontrastista, veitsenterävästä kuvasta ja nopeatempoisesta toiminnasta dynaamisen HDR:n ansiosta. Enhanced Audio Return Channel -tuki on jopa 192 kHz 24-bittisellä tarkkuudella.
60 Hz:n 8K
48 Gbps:n nopeus
3 m
Tukee enintään 8K UHD 4320p:n videoresoluutiota luoden laadukkaan kuvanlaadun ja pelikokemuksen.
Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.
Laadukkaat materiaalit – 28 AWG:n kuparikaapeli takaa parhaan yhteyden ja varmistaa, ettei dataa katoa.
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