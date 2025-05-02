2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Luonnollinen Fidelio-ääni
Pro+-melunvaimennus
Tuulen äänen vähentäminen
Ensiluokkaisesti kaikille sopiva
EDM-musiikkia tai rockia, klassista tai hiphopia – nämä ammattilaistasoiset kuulokkeet toistavat kaiken aivan kuin olisit studiossa. Balanced Armature -elementit paljastavat huikean basson ja täyteläisen luonnolliset lauluäänet. Dynaamiset elementit tuottavat syvän ja tarkan basson sekä hienot soitinten sävelet.
Nämä täysin langattomat kuulokkeet luovat täydellisen tilan kuunteluun olinpaikastasi riippumatta. Hybridimelunvaimennus hyödyntää huipputason laitteistoa ja edistyksellistä äänenkäsittelyä ei-toivottujen äänien estämiseen. Melua vaimentavat Comply Foam -korvatyynyt auttavat uppoutumaan tukevalla ja miellyttävällä istuvuudella.
Näiden täyteen ladattujen nappikuulokkeiden ja täyteen ladatun latauskotelon ansiosta voit kuunnella musiikkia yli vuorokauden matkoilla. Jos otat kuulokkeen pois korvasta, musiikki menee tauolle, joten kuulet kaiken. Kotelon voi ladata langattomasti.
Palkinnot
4.1
5:stä
34
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Toncha
02/05/2025
Sverige
Goood
Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.
Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Höfner
17/04/2024
Norge
Vahvistettu ostaja
Utrolig god lyd
Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden
Edut
Meget god lyd
Haitat
Store
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Daudder
05/06/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great sound, battery life and comfortable
Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.
Edut
Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case
Haitat
Large size (but comfortable to wear for hours)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless Headphones