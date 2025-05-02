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  • Suunniteltu matkakäyttöön.
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  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
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  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.
  • Suunniteltu matkakäyttöön.

Tuotanto lopetettu

FidelioTäysin langattomat kuulokkeet

T1BK/00

4.1
| (34) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Suunniteltu matkakäyttöön.
Anna musiikin liikuttaa. Upeiden täysin langattomien kuulokkeiden tilava ja yksityiskohtainen äänimaailma vie sinut miksausten keskelle. Parhaan melunvaimennuksemme sekä pitävän ja mukavan istuvuuden ansiosta uppoudut musiikkiin missä tahansa.
Näytä kaikki edut

Suunniteltu matkakäyttöön.

  • Luonnollinen Fidelio-ääni

  • Pro+-melunvaimennus

  • Tuulen äänen vähentäminen

  • Ensiluokkaisesti kaikille sopiva

Philips Fidelio. Täyteläinen ja luonnollinen ääni

Philips Fidelio. Täyteläinen ja luonnollinen ääni

EDM-musiikkia tai rockia, klassista tai hiphopia – nämä ammattilaistasoiset kuulokkeet toistavat kaiken aivan kuin olisit studiossa. Balanced Armature -elementit paljastavat huikean basson ja täyteläisen luonnolliset lauluäänet. Dynaamiset elementit tuottavat syvän ja tarkan basson sekä hienot soitinten sävelet.

Uppoudu musiikkiin. Pro+ -melunvaimennus

Uppoudu musiikkiin. Pro+ -melunvaimennus

Nämä täysin langattomat kuulokkeet luovat täydellisen tilan kuunteluun olinpaikastasi riippumatta. Hybridimelunvaimennus hyödyntää huipputason laitteistoa ja edistyksellistä äänenkäsittelyä ei-toivottujen äänien estämiseen. Melua vaimentavat Comply Foam -korvatyynyt auttavat uppoutumaan tukevalla ja miellyttävällä istuvuudella.

Lisää musiikkia. 48 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Näiden täyteen ladattujen nappikuulokkeiden ja täyteen ladatun latauskotelon ansiosta voit kuunnella musiikkia yli vuorokauden matkoilla. Jos otat kuulokkeen pois korvasta, musiikki menee tauolle, joten kuulet kaiken. Kotelon voi ladata langattomasti.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-3112060

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

34

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

02/05/2025

Sverige

Sverige

Goood

Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.

Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

17/04/2024

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Utrolig god lyd

Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden

Edut

Meget god lyd

Haitat

Store

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

05/06/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great sound, battery life and comfortable

Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.

Edut

Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case

Haitat

Large size (but comfortable to wear for hours)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fidelio T1BK True Wireless Headphones

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