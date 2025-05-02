Suunniteltu matkakäyttöön.

Anna musiikin liikuttaa. Upeiden täysin langattomien kuulokkeiden tilava ja yksityiskohtainen äänimaailma vie sinut miksausten keskelle. Parhaan melunvaimennuksemme sekä pitävän ja mukavan istuvuuden ansiosta uppoudut musiikkiin missä tahansa.